Коронавирус
РБКБеглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
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Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»
КП - Санкт-Петербург10:53
Александр Беглов заявил, что Петербург по распространению коронавируса на три недели отстает от Москвы
Петербургский дневник10:01
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Происшествия
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Экономика
Свыше десятка донских предприятий попали в перечень системообразующих
Свыше десятка предприятий, «прописанных» или физически находящихся в Ростовской области, попали в обновленный список системообразующих и имеющих право на господдержку в условиях пандемии коронавируса.
Футбол
У Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать
82-летняя Долорс Сала умерла от коронавируса в пригороде Барселоны.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Политика
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит.
Армия и оружие
В США готовят реформу морской пехоты для противостояния с Китаем
Как сообщается, Китай в том, что касается военных возможностей, представляет самую большую угрозу, и если бы США бездействовала, то они оказались бы уже позади.
Общество
В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный
Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Экономика
В США не работает четверть экономики
Как минимум четвертая часть экономики США резко перестала функционировать из-за мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Транспорт
В Петербурге выросла активность общественного транспорта
Временно приостановлена работа некоторых маршрутов наземного транспорта.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Космос
НЛО превратили Луну в базу управления силами вторжения на Землю
Активность НЛО около Земли в последнее время увеличилась, поэтому Луну они могли бы использовать в качестве своей базы управления.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Общество
В Турции запретили продажу медицинских защитных масок
Решение о бесплатной раздаче защитных масок населению страны озвучил президент Турции Реджеп Эрдоган 6 апреля в сообщении о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.