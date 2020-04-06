Коронавирус
РБКБеглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
Читать в источнике
Оценить731
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Беглов заявил, что Петербург по распространению коронавируса на три недели отстает от Москвы
Петербургский дневник10:01
Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербуге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»
КП - Санкт-Петербург10:53
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Общество
Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей
По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Общество
В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин
Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
Общество
Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции
В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Единоборства
UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном
Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Экономика
Правительство утвердило меры поддержки российской экономики
Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Политика
Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Здоровье
Александр Стрелюхин: «По парикмахерским вопрос еще решается»
Глава облправительства Александр Стрелюхин напомнил, что "мы живем и работаем в условиях повышенной готовности и самоизоляции, это никто не отменял".
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольное возвращение в Россию
Футбол
Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников
Сегодня в Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников и студентов лицеев и колледжей, которые до перехода на дистанционное обучение были обеспечены питанием за счет бюджета города.
Политика
В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть
Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Здоровье
В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом
Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
Общество
954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России
В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.