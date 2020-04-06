Коронавирус

РБКРБКБеглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
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Александр Беглов о распространении коронавируса: Обстановка ухудшается с каждым днем

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Александр Беглов заявил, что Петербург по распространению коронавируса на три недели отстает от Москвы

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Беглов оценил ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге

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Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

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Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербуге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»

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REGNUM09:21
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Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Общество

Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Коммерсантъ 08:52
Общество

В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин

Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
REGNUM 10:04
Общество

Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Петербургский дневник 08:08
Происшествия

Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Российская газета 10:49
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Единоборства

UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Pravda.Ru 03:28
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 10:42
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки российской экономики

Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Право.ру 08:38
Игры

В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil

3DNews 06:57
Происшествия

В Симферополе загорелся крупный оптовый рынок

REGNUM 09:38
Футбол

Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

ProstoProSport вчера в 07:12
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Политика

Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:19
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru вчера в 11:30
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Александр Стрелюхин: «По парикмахерским вопрос еще решается»

Глава облправительства Александр Стрелюхин напомнил, что "мы живем и работаем в условиях повышенной готовности и самоизоляции, это никто не отменял".
Взгляд-инфо 12:22
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольное возвращение в Россию

ProstoProSport вчера в 10:43
Футбол

Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 10:57
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Общество

В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников

Сегодня в Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников и студентов лицеев и колледжей, которые до перехода на дистанционное обучение были обеспечены питанием за счет бюджета города.
Город+ 09:59
Политика

В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть

Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
РИА Новости 04 апреля в 14:34
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Здоровье

В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
БИЗНЕС Online 09:53
Общество

954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Известия 03:33
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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