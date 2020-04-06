Коронавирус
РБКБеглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
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Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»
КП - Санкт-Петербург10:53
Александр Беглов заявил, что Петербург по распространению коронавируса на три недели отстает от Москвы
Петербургский дневник10:01
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Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках
Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
Роспотребнадзор запускает платное тестирование на коронавирус на дому
Роспотребнадзор запускает платное тестирование на коронавирус на дому, которое можно пройти не по медицинским показанием.
Здоровье
Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области
В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Шоу-бизнес
Сын Гуфа назвал отца наркоманом
Видно, что сын называет своего отца «наркоманом» и требует, чтобы он прислал ему денег, скорее всего, здесь имеются в виду алименты.
Здоровье
Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
Здоровье
Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников
Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Футбол
Ещё один футболист в Италии заразился коронавирусом
Полузащитник «Венеции» Антонио Джуниор Вакка заразился коронавирусной инфекцией.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Экономика
Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов
На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о восьми нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Представитель ДНР в СЦКК заявил, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз».
Общество
У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус
В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток.
Футбол
Кержаков назвал трех лучших футболистов сезона в РПЛ
Известный в прошлом футболист Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшими игроками текущего сезона РПЛ.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Здоровье
Вирусолог рассказал, кого проверят на иммунитет к коронавирусу
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.