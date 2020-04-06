Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Здоровье Составлен портрет типичной жертвы коронавируса Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Здоровье Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок 4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.

Общество Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.

Здоровье Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.

Шоу-бизнес Сын Гуфа назвал отца наркоманом Видно, что сын называет своего отца «наркоманом» и требует, чтобы он прислал ему денег, скорее всего, здесь имеются в виду алименты.

Здоровье Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.

Здоровье Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.

Общество Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Общество Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.