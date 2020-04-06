Коронавирус

РБКРБКБеглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
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Александр Беглов о распространении коронавируса: Обстановка ухудшается с каждым днем

Город+11:31

Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»

КП - Санкт-Петербург10:53

Александр Беглов заявил, что Петербург по распространению коронавируса на три недели отстает от Москвы

Петербургский дневник10:01

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

ТАСС09:15

Беглов: Петербург отстаёт от Москвы на три недели по распространению коронавируса, обстановка ухудшается

Фонтанка.Ру09:11

Беглов оценил ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге

РИА Новости09:47

Обстановка по коронавирусу в Петербурге ухудшается с каждым днем — Беглов

REGNUM08:54
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Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Evo-rus.com 08:21
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках

Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
РЕН ТВ 11:29
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Здоровье

Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Lenta.ru 12:48
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Ведомости 13:04
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:56
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

Роспотребнадзор запускает платное тестирование на коронавирус на дому

Роспотребнадзор запускает платное тестирование на коронавирус на дому, которое можно пройти не по медицинским показанием.
Собака.ru 03:05
Здоровье

Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области

В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.
Саратов 24 05:17
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, Кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
Шоу-бизнес

Сын Гуфа назвал отца наркоманом

Видно, что сын называет своего отца «наркоманом» и требует, чтобы он прислал ему денег, скорее всего, здесь имеются в виду алименты.
RuNews24.ru 06:21
Здоровье

Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
РИА Новости 14:05
Здоровье

Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников

Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.
ИА Красная Весна 11:31
Финансы

Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Газета.Ru 14:26
Футбол

Ещё один футболист в Италии заразился коронавирусом

Полузащитник «Венеции» Антонио Джуниор Вакка заразился коронавирусной инфекцией.
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Авто

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Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Экономика

Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов

На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.
РБК 14:23
Здоровье

Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми

Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
ТАСС 14:08
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
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Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Ведомости 15:25
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
Армия и оружие

В ДНР сообщили о восьми нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

Представитель ДНР в СЦКК заявил, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз».
ИА Красная Весна 03:41
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У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус

В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток.
РБК 03:00
Футбол

Кержаков назвал трех лучших футболистов сезона в РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшими игроками текущего сезона РПЛ.
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Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
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Вирусолог рассказал, кого проверят на иммунитет к коронавирусу

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции.
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В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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