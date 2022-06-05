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«Бегство с препятствиями». Справятся ли зарубежные нефтяники без России

В мае англо-голландская Shell завершила сделку с "Лукойлом" по продаже российской "дочки", в том числе завода по производству смазочных материалов в Торжке и всей сети фирменных автозаправок.
РИА Новости
Как посчитали в издании Wood Mackenzie, инвестиции зарубежных энергетических компаний в первом квартале 2022-го в России обесценились более чем на 40 миллиардов долларов.
РИА Новости
По данным FT, старейший в Европе энергетический холдинг ведет переговоры о продаже своей доли, но предлагаемые покупателями условия один из источников называет кошмарными.
РИА Новости
Французская TotalEnergies объявила, что уже потеряла 4,1 миллиарда долларов — из-за санкций Евросоюза, которые запрещают экспорт технологий по сжижению природного газа.
РИА Новости

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«Бегство с препятствиями». Справятся ли иностранные нефтяники без России
ИА SM-News02:29
«Бегство с препятствиями». Справятся ли зарубежные нефтяники без России
РИА Новости01:00
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