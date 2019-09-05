Футбол
Спорт-ЭкспрессБэйл дисквалифицирован на один матч, апелляция «Реала» отклонена
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче второго тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2). В этой игре он сделал дубль. Как сообщает As, «Реал» подал апелляцию на решение арбитра, но она была отклонена.
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Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском вчера в 09:34
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Авто
Почему поворотник мигает трижды: загадка, о которой вы не задумывались!
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Acer представил геймерское кресло за 14 000 долларов
Вести.Хайтек 02:27
Политика
Путин предложил создать медицинский кластер на Дальнем Востоке
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением создать медицинский кластер в Дальневосточном регионе.
Политическая Экспертиза 03:41
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru вчера в 01:46
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Армия и оружие
С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
Все зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Турция приобрела у России, развернут к весне 2020 года.
Телеканал 360° 01:18
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Общество
В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Sportbox.RU вчера в 11:19
Наука
На Алтае в Денисовой пещере найдено древнейшее изображение животного
В знаменитой Денисовой пещере, расположенной на территории Алтайского края, найдено древнейшее изображение животного.
Ugpressa.ru 00:35
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Дахау почтили память убитых 75 лет назад красноармейцев
Траурные мероприятия, посвященные памяти 92 расстрелянных в 1944 году красноармейцев, прошли в среду в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау на юге Германии.
ТАСС вчера в 12:59
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Здоровье
Названы основные факторы развития рака
По словам Каприна, специалисты Всемирной организации здравоохранения вычислили три главные причины возникновения рака: курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Происшествия
ОНК потребовала проверить сотрудников «Крестов» после пыток в СИЗО
Предлагается проверить действия врио начальника следственного изолятора «Кресты» Никиты Ильина и других сотрудников на предмет халатности, а также превышения должностных полномочий.
АБН вчера в 23:00
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Гонконгские власти отозвали вызвавший протесты законопроект
Законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из Гонконга в материковый Китай отозван.
Pravda.Ru вчера в 07:54
Армия и оружие
В ООН сообщили о тысяче убитых в Илдибе за четыре месяца
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло проверить, что погибли 1089 гражданских лиц.
Комсомольская правда вчера в 07:46
Общество
Козицын рассказал о сроках строительства Ледовой арены УГМК
Строительство в Екатеринбурге Ледовой арены УГМК на месте, где ранее располагалась недостроенная телебашня, начнется в сентябре.
Уралинформбюро 04:11