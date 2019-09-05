Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче второго тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2). В этой игре он сделал дубль. Как сообщает As, «Реал» подал апелляцию на решение арбитра, но она была отклонена.

Бэйл дисквалифицирован на один матч, апелляция «Реала» отклонена

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