Футбол

Sports.ruSports.ruБэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия

Уэльс — Хорватия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
9′
Никола Влашич
15′
Домагой Вида
Гарет Бэйл
45′+3′
45′+4′
Деян Ловрен
46′
Матео Ковачич
Иван Ракитич
46′
Бруно Петкович
Итан Ампаду
Джозефф Моррелл
50′
Киффер Мур
57′
64′
Бруно Петкович
Анте Ребич
Джонатан Уильямс
Харри Уилсон
68′
85′
Иван Ракитич
Джо Аллен
86′
Киффер Мур
Тайлер Робертс
86′
89′
Лука Модрич
90′
Лука Модрич
Милан Бадель
Дэниел Джеймс
90′+7′
Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона. В этом эпизоде он нанес повреждение сопернику и травмировался сам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бэйл получил травму в матче за сборную Уэльса

Sport24.ru02:25

Игроки «Реала» Бэйл и Модрич получили повреждения в матче за свои сборные

ProstoProSportвчера в 23:57

Полузащитники «Реала» Бэйл и Модрич получили травмы в своих сборных

Чемпионатвчера в 21:30

Бэйл набрал 14 (11+3) очков по системе «гол+пас» в 18 последних матчах за Уэльс, когда выходил в старте

Sports.ruвчера в 21:27

«Реал» потерял двух игроков в матчах квалификации Евро-2020

Sport.ruвчера в 18:59

Модрич и Бэйл получили травмы

Евро-футбол.рувчера в 17:40

Модрич нанес травму игроку Уэльса, получил повреждение сам и покинул поле под оскорбления фанатов

Спорт-Экспрессвчера в 16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Происшествия

Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета 01:42
Политика

Путин поздравил МГИМО с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летним юбилеем вуза.
РБК 03:58
Футбол

«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ

Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие

Войска США угодили в ловушку в Сирии

Lenta.ru 03:17
Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Происшествия

Сын экс-судьи с другом проломили череп знакомому в Красноярске

Сын адвоката и бывшего судьи со своим другом убили знакомого в его доме.
VSE42.RU 03:00
Происшествия

Украинского актера в Польше избил работодатель

Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Авто

Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 12 октября в 03:43
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Политика

В Киеве признались в отсутствии средств на восстановление Донбасса

Глава президентской фракции «Слуга народа» в украинской Раде Давид Арахамия признал факт отсутствия у Киева средств на восстановление Донбасса.
ТК Звезда 12 октября в 18:28
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Общество

Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы

Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие

Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России

РЕН ТВ вчера в 12:51
Общество

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Авто

В России предупредили об изменении транспортного налога

ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Политика

«Актуальные комментарии» открывают рубрику «Путинизм»

Эндрю Вуд в The American Interest делает акцент на централизации: «„Путинизм“ — это удобный термин для описания того, как управляется Россия, но это результат персонализированного процесса, направленного на укрепление единства российского государства и обязательства его граждан подчиняться его требованиям, а не конструкции, подробно определенной с самого начала».
Актуальные комментарии 02:54
Общество

В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте

Пятый канал 11 октября в 17:17
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Авто

Развеян миф о «всепогодности» кондиционера в авто

Политическая Экспертиза вчера в 21:23
Хоккей

Петр Чех сыграл первый хоккейный матч и был признан лучшим игроком

Команда чешского вратаря обыграла «Суидон Уайлдкэтс» в серии буллитов со счётом 3:2. Чех отразил бросок в серии послематчевых буллитов и был признан лучшим игроком матча в составе своей команды.
REGNUM 02:22
Армия и оружие

Турция не остановит операцию в Сирии до достижения своей цели

Анкара не прекратит проведение операции «Источник мира» в Сирии до тех пор, пока военные не достигнут поставленных задач.
News.ru 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное