Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона. В этом эпизоде он нанес повреждение сопернику и травмировался сам.

Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия

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