Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму в матче за национальную команду. Накануне Уэльс встречался с Хорватией (1:1) в рамках отбора к Евро-2020, а Бэйл забил единственный мяч своей команды.

Бэйл получил травму в матче за сборную Уэльса

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