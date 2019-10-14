Футбол

Sport24.ruSport24.ruБэйл получил травму в матче за сборную Уэльса

Уэльс — Хорватия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
9′
Никола Влашич
15′
Домагой Вида
Гарет Бэйл
45′+3′
45′+4′
Деян Ловрен
46′
Матео Ковачич
Иван Ракитич
46′
Бруно Петкович
Итан Ампаду
Джозефф Моррелл
50′
Киффер Мур
57′
64′
Бруно Петкович
Анте Ребич
Джонатан Уильямс
Харри Уилсон
68′
85′
Иван Ракитич
Джо Аллен
86′
Киффер Мур
Тайлер Робертс
86′
89′
Лука Модрич
90′
Лука Модрич
Милан Бадель
Дэниел Джеймс
90′+7′
Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму в матче за национальную команду. Накануне Уэльс встречался с Хорватией (1:1) в рамках отбора к Евро-2020, а Бэйл забил единственный мяч своей команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бэйл получил травму в матче за сборную Уэльса

Sport24.ru02:25

Игроки «Реала» Бэйл и Модрич получили повреждения в матче за свои сборные

ProstoProSportвчера в 23:57

Модрич и Бэйл получили травмы

Евро-футбол.рувчера в 17:40

Бэйл набрал 14 (11+3) очков по системе «гол+пас» в 18 последних матчах за Уэльс, когда выходил в старте

Sports.ruвчера в 21:27

«Реал» потерял двух игроков в матчах квалификации Евро-2020

Sport.ruвчера в 18:59

Полузащитники «Реала» Бэйл и Модрич получили травмы в своих сборных

Чемпионатвчера в 21:30

Модрич нанес травму игроку Уэльса, получил повреждение сам и покинул поле под оскорбления фанатов

Спорт-Экспрессвчера в 16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Единоборства

Президент UFC рассказал о планах на будущие бои Хабиба Нурмагомедова

МК-Спорт 05:31
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Общество

Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

Уточняется, что автомобилисты будут сдавать анализ на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера, указывающего на хронический алкоголизм.
Век 11 октября в 10:27
Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.
РБК 05:22
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Московский Комсомолец вчера в 05:45
Футбол

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Здоровье

Губернатор пообещал не закрывать больницы в Пензенской области

Губернатор в ходе совещания в региональном правительстве поднял болезненную для пензенцев тему районных больниц.
The Penza Post 04:33
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Культура

Познер признал победу интернета над телевидением в России

Отвечая на вопрос, почему «интернет побеждает телевизор», телеведущий Владимир Познер назвал эту тенденцию «российским феноменом».
Ридус вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк

Вечерний курьер 04:49
Экономика

РФПИ с партнерами запускают объединенный фармхолдинг Alium

О начале работы фармацевтического холдинга Alium сообщают представители фирм-инвесторов.
Retail & Loyalty 04:20
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика

Правящая партия Польши набирает более 45% на выборах в сейм

Результат польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского превышает 45% после обработки 82,79% протоколов на выборах в парламент страны (сейм).
REGNUM 04:43
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками

Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru вчера в 05:00
Технологии

Шпионскую платформу Attor использовали для слежки за россиянами

Злоумышленники применяли шпионскую платформу Attor для таргетированных атак на пользователей из России и Восточной Европы.
News.ru 05:31
Армия и оружие

В арабских СМИ раскритиковали американский «Абрамс»

ГЛАС.RU 04:31
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Теннис

Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Происшествия

В Ленинградской области зарезали диджея

Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Религия

Не делаем этого на Покров Богородицы 14 октября

Ютазинская новь 03:50
Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Технологии

В США запретили криптовалюту Павла Дурова

Выпуск криптовалюты Gram, созданной основателем Telegram Павлом Дуровым, запрещен Американской Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Петербургский дневник 04:49
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

ТАСС 05:41
Экономика

Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Коммерсантъ 01:44
Наука

Выявлена связь между ранним старением мозга и медленной ходьбой

Оказалось, что люди, которые любят ходить медленно, имеют меньший объём мозга и плотность коры головного мозга в сравнении с теми, кто двигается быстро.
Газета DAILY 12 октября в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное