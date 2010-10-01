Футбол

ЧемпионатЧемпионатБэйл: мне очень нравится прозвище «гольфист»

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Люди вырвали фразу из контекста, но если честно, мне очень нравится это прозвище.
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Гарет Бэйл: «Я — гольфист»

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Гарет Бэйл: «Рад иметь прозвище „гольфист“»

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Бэйл: мне очень нравится прозвище «гольфист»

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Гарет Бэйл: «Я гольфист. Это прозвище меня полностью устраивает»

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Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
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