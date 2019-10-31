Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не принимал участия в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (5:0) из-за травмы. По информации источника, валлиец наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу», однако покинул арену на 82-й минуте.

Бэйл покинул стадион «Реала» на 82-й минуте матча с «Леганесом»

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