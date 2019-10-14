Футбол

Sport24.ruSport24.ruБэйл получил травму в матче за сборную Уэльса

Уэльс — Хорватия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
9′
Никола Влашич
15′
Домагой Вида
Гарет Бэйл
45′+3′
45′+4′
Деян Ловрен
46′
Матео Ковачич
Иван Ракитич
46′
Бруно Петкович
Итан Ампаду
Джозефф Моррелл
50′
Киффер Мур
57′
64′
Бруно Петкович
Анте Ребич
Джонатан Уильямс
Харри Уилсон
68′
85′
Иван Ракитич
Джо Аллен
86′
Киффер Мур
Тайлер Робертс
86′
89′
Лука Модрич
90′
Лука Модрич
Милан Бадель
Дэниел Джеймс
90′+7′
Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму в матче за национальную команду. Накануне Уэльс встречался с Хорватией (1:1) в рамках отбора к Евро-2020, а Бэйл забил единственный мяч своей команды.
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