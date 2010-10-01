Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБэйлу понравилась кричалка «Уэльс, гольф, Мадрид»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл остался доволен фанатской кричалкой «Уэльс, гольф, Мадрид», которую скандировали на матче отборочного турнира Евро-2020 против Азербайджана (2:0). Ранее Бэйл говорил, что готов до конца контракта в «Реале» играть в гольф, если тренерский штаб не видит его в составе.
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