Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе команды на матч против Норвегии в рамках квалификации на Евро-20202. Для него эта игра стала 168-й в составе «красной фурии».

Рамос стал рекордсменом Испании по числу матчей за сборную

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