Футбол
ЧемпионатБекхэм приглашает Месси в «Интер Майами»
Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.
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Происшествия
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
RT на русском 03:29
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
У истребителя МиГ-31 загорелся двигатель при посадке в Перми
У истребителя МиГ-31 загорелся левый двигатель. Инцидент произошел при посадке в Перми накануне днем.
Life.ru 03:48
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Происшествия
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7
Ранее у берегов Аляски в 161 км от острова Амактигнак произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,4. Кроме того, 5 сентября сейсмологи зафиксировали подземные толчки возле побережья США в штате Орегон.
RuNews24.ru 02:00
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Происшествия
В Красноярском крае найдено тело начальника поселковой полиции
В Красноярском крае найден мертвым начальник полиции поселка Краснокаменск Красноярского края.
Российская газета 02:33
Происшествия
В Комсомольске собака напала на четырехлетнюю девочку
Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. ЧП произошло 9 сентября на окраине города.
Российская газета 02:59
Общество
Температурный рекорд последних 136 лет установлен в Петербурге
Интерфакс - Россия 03:07
Транспорт
На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики
Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Российская газета 03:25
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Политика
Ролики личности в истории. Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму в YouTube. Публикуем заключение эксперта ФСБ и разгромный отзыв филологов РАН
Студента Высшей школы экономики Егора Жукова пытались обвинять в участии в массовых беспорядках (статья 212 Уголовного кодекса).
Новая газета 02:00
Авто
Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России
В ограниченную российскую коллекцию под названием Black and Bright вошли три автомобиля Wraith Black Badge в новых оттенках.
AutoNews вчера в 06:58
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Политика
В ночном Улан-Удэ начался стихийный протест, на площадь стянут ОМОН
Росбалт 09 сентября в 11:48
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:53
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото с женой
Второй женой актера стала Наталья Кикнадзе, с ней Иван Ургант учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.
Вечерняя Москва вчера в 18:46
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15