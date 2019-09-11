Футбол

ЧемпионатЧемпионатБекхэм приглашает Месси в «Интер Майами»

Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.
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Бекхэм зовет Месси в «Интер Майами»

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Евро-футбол.рувчера в 16:32

Бекхэм приглашает Месси в «Интер Майами»

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Спорт-Экспресс02:16

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Sport.ru03:29
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В Красноярском крае найден мертвым начальник полиции поселка Краснокаменск Красноярского края.
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Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов.
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Студента Высшей школы экономики Егора Жукова пытались обвинять в участии в массовых беспорядках (статья 212 Уголовного кодекса).
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Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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