Футбол
REGNUMБекхэм пригласил Месси в «Интер Майами»
Владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пригласил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду. Об этом сообщает Radio Catalunya.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
«Северный поток-2» сочли бессмысленным
Член Европейской комиссии по вопросам конкуренции, датский политик Маргрете Вестагер считает, что необходимости в газопроводе «Северный поток-2» не существует.
Lenta.ru 11:26
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру 09 сентября в 12:41
Здоровье
Мнения ученых о пользе прививок против гриппа разошлись
В сентябре начался период вакцинации против гриппа, в Москве открыт 31 прививочный пункт.
Live24 03:04
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре
Дима Билан принес извинения своим поклонникам и всем, кто посетил его концерт в Самаре. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
Подмосковье Сегодня вчера в 03:02
Культура
Фестиваль русской оперы пройдет в Музеях Московского Кремля
Второй музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» откроется в среду, 11 сентября, в Музеях Московского Кремля, сообщает пресс-служба музея.
Вечерняя Москва 05:19
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru 08 сентября в 19:01
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Общество
Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»
В 2000-е Демидов ушёл из музыкальной журналистики и начал вести телепрограмму «Канон» и «Русский взгляд» на телеканале «Московия», а в 2005-м стал главредом канала «Спас».
Говорит Москва 12:29
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
Названа возможная причина отставки Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за разногласий по Ирану.
Lenta.ru 12:12
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Гаджеты
Apple снизила цены на новые iPhone 11
Каково же было их удивление, когда оказалось, что компания не повысила, а, наоборот, снизила цены на новые iPhone.
MOS.news 02:33
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью
Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор 11:46
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор вчера в 05:32
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform вчера в 13:42