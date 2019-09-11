Футбол

REGNUMREGNUMБекхэм пригласил Месси в «Интер Майами»

Владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пригласил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду. Об этом сообщает Radio Catalunya.
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Бекхэм зовет Месси в «Интер Майами»

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Президент США Дональд Трамп решил продлить санкционный режим в отношении иностранных держав в связи с вмешательством в американские выборы.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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