Футбол
REGNUMБекхэм пригласил Месси в «Интер Майами»
Владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пригласил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду. Об этом сообщает Radio Catalunya.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Политика
Россельхознадзор может ограничить поставки риса из Вьетнама
Россельхознадзор выявил в трех партиях риса из Вьетнама карантинный для стран ЕАЭС объект, в случае его повторного выявления Россия может ввести временные ограничения на поставки в страну вьетнамского риса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Rambler News Service 10:33
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform вчера в 13:42
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Политика
Новое правительство сформировали в Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Общество
Роскомнадзор не стал проверять публикацию в Telegram базы данных «сторонников Навального»
Роскомнадзор отказался рассматривать обращение москвички Марьям Саларзай в связи с публикацией ее персональных данных в списке «сторонников Навального», который опубликовал анонимный Telegram-канал «Товарищ майор».
Коммерсантъ 09:40
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пытается продать дом за счет имени Ольги Бузовой
Известный футболист Дмитрий Тарасов обратился в риелторскую компанию, чтобы продать свой дом в Подмосковье.
ГлобалМСК.ру 09:33
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Трамп продлил санкции за вмешательство в выборы США
Президент США Дональд Трамп решил продлить санкционный режим в отношении иностранных держав в связи с вмешательством в американские выборы.
Свободная Пресса вчера в 23:51
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.
Московский Комсомолец 11:07
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Космос
Жители Кабардино-Балкарии скорбят о кончине академика Энеева
Выдающиеся заслуги автора фундаментальных исследований в области космодинамики, космогонии, теории оптимального управления, биологии ракетной техники, теоретической и прикладной физики и механики Т. М. Энеева были отмечены высокими государственными наградами, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.
РИА Кабардино-Балкария 09:39
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС 03:26