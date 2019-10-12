Читайте наш вариант прогноза на матч квалификации Евро-2020 сборных Беларуси и Нидерландов, который состоится 13 октября.

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Футбол Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.