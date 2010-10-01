Политика

ТАССТАССЭксперт: обращение Лукашенко будет определяющим для сторонников интеграции с РФ и Западом

1 фотоЕщё 2 видео
Обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту, которое состоится 4 августа, станет определяющим при голосовании избирателей на предстоящих в республике президентских выборах, причем как для сторонников интеграции с РФ, так и для белорусов, ориентированных на взаимодействие со странами Запада.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Беларусь – наша, любимая, а любимую не отдают»: основные тезисы послания Александра Лукашенко

МИР 2413:27

«Беларусь — это он». Что думают жители страны о выступлении Лукашенко?

BFM.ru10:58

Эксперт: обращение Лукашенко будет определяющим для сторонников интеграции с РФ и Западом

ТАССвчера в 15:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

РБК 13:11
286
Экономика

Россия выйдет из налогового соглашения с Кипром

«Для выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения», — говорится в сообщении Минфина РФ.
Компания вчера в 08:00
1K
Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
4
Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
105
Шоу-бизнес

Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
Srnsk 13:07
1
Технологии

Apple ответила на слухи о планах купить TikTok

Американская компания Apple опровергла слухи о планах купить TikTok.
Lenta.ru 13:17
3
Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

Газета.Ru 11:54
Футбол

Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола

Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.
АБН 02 августа в 14:53
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
122
Единоборства

Хабиб проведет подготовку к бою против Гэтжи в России

Матч ТВ вчера в 16:47
1
Технологии

Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука

Правильная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и скорость работы, сообщает руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов.
iReactor 06:48
24
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

CT news 11:22
Здоровье

Онищенко предупредил об опасности компьютерной томографии

Компьютерная томография легких создает высокую лучевую нагрузку на организм, поэтому делать ее нужно только по назначению врача, даже если тест на COVID-19 дал положительный результат.
Городовой 09:52
6
Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
42
Футбол

«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
REGNUM 10:58
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
414
Кино

«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире

Комсомольская правда 03:26
Политика

США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Экономика

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Nasdaq Composite поднялся на 157,52 пунктов (1,47%) - до 10902,8 пункта.
Финмаркет 01:40
Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
725
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
29
Спорт

В Нидерландах футболистке разрешили выступать в мужской команде

Вести.Ru 11:24
Авто

Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России

ИнфоСМИ 07:27
18
Политика

Кравчук предложил создать делегацию по вопросу «возвращения» Крыма

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил создать делегацию, которая будет заниматься вопросом «возвращения» Крыма.
RT на русском 12:08
18
Общество

В пяти регионах России зафиксировано повышенное облучение радоном

При попадании радона в легкие человека, радиоактивное излучение может повредить клетки и повысить вероятность развития онкологических заболеваний.
Новые Известия 02:56
50
Здоровье

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
12
Наука

Дружба с отличниками улучшила успеваемость студентов

Авторы доказывают, что социальная интеграция связана с лучшей успеваемостью студентов, и заявляют: обеспечивать тесные неформальные контакты среди сверстников и мотивировать студентов на создание неформальных групп с более успешными особенно важно.
Naked Science 11:37
10
Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
28
Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.
Цензуры.Нет 02:41
135
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное