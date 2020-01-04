Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
РИА Новости07:14

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Источник: поставки нефти в Белоруссию осуществят две российские компании

ТАСС08:28

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России

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Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

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Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России

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Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:12, Ашберн

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусь10:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:12, Ашберн
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