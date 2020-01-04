Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
РИА Новости04 января в 07:14

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«Белнефтехим» заявил о закупке партии нефти у России без премии к цене

РБК04 января в 08:29

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Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

РИА Новости04 января в 07:14

СМИ узнали о просьбе Белоруссии к России поставить нефть от небольших компаний до новой сделки

Forbes04 января в 02:35
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«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусь04 января в 10:17
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Nokia возродит еще одну легендарную кнопочную модель телефона

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Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа

Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
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Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
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