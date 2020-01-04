Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новостивчера в 07:14
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Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти по цене без премии
КП - Беларусьвчера в 08:07
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Ушел из жизни боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Экономика
Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы
Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Политика
Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Космос
В Лаосе обнаружен кратер самого крупного за миллион лет метеорита
Исследователи нашли в Лаосе кратер диаметром 20 километров, оставленный метеоритом, который упал на Землю около 780 000 лет назад.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Общество
СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада
В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Хоккей
Илья Ковальчук вызвал восторг в «Монреале», говоря по-французски
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля» Сам Ковальчук высказывался о своей новой команде очень тепло.
Футбол
«Челси» сыграл в форме, которую выпустили к 50-летию победы в Кубке Англии. Выбили «Ноттингем Форест»
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Политика
Константинополь не признал своей вины в утрате православием единства
Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с речью в храме в Стамбуле после литургии совместно с делегацией неканонической Православной церкви Украины по случаю годовщины подписания томоса об автокефалии Он настаивает на том, что в соответствии со "святыми канонами" вправе решать вопросы единства православия.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Футбол
Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма
В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Политика
Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией
В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Хоккей
Североамериканские фанаты предложили вручить титул MVP телекамере TSN
Фанаты из Северной Америки предложили дать титул MVP (Самого ценного игрока) телекамере, которая внесла весомый вклад в финал решающей встречи молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Шоу-бизнес