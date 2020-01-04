с чего всё началось

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Политика Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Наука Разработана вакцина против болезни Альцгеймера Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.

Политика Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.

Политика Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.

Происшествия В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Общество СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.

Политика Константинополь не признал своей вины в утрате православием единства Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с речью в храме в Стамбуле после литургии совместно с делегацией неканонической Православной церкви Украины по случаю годовщины подписания томоса об автокефалии Он настаивает на том, что в соответствии со "святыми канонами" вправе решать вопросы единства православия.

Футбол Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.

Общество Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.