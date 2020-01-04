с чего всё началось

Белоруссии будут поставлены нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе. «Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», – говорится в сообщении.

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

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