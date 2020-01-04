Энергетика
ВедомостиБелоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
Белоруссии будут поставлены нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе. «Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», – говорится в сообщении.
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости04 января в 07:14
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Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России
Эхо Москвы04 января в 09:03
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«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?
КП - Беларусь04 января в 10:17
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