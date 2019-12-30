Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Хоккей
Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ
Хоккей
Капитан сборной Канады, не снявший шлем во время гимна России, может пропустить финал МЧМ
Напомним, что именно Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России перед матчем сборных на групповом этапе МЧМ.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Музыка
Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии
Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
Армия и оружие
Британия снова направит корабли в Ормузский пролив
Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Политика
Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Ирак
В связи со сложившейся ситуацией Госдеп США призвал находящихся в стране американцев срочно вернуться на родину.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Происшествия
В екатеринбургском контактном зоопарке на девочку напал енот
Происшествия
В Мытищах загорелся склад с пластиком
Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Смолов рассекретил отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассекретил отношения с 17-летней внучкой бывшего президента страны Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Армия и оружие
В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
Политика
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что планирует в ближайшие дни начать диалог с Тегераном и сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Политика
Глава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном».
Происшествия
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Шоу-бизнес