с чего всё началось

В январе 2020 года ресурсы нефти в Беларуси позволят обеспечить безостановочную работу нефтеперерабатывающих заводов. В частности, Мозырского НПЗ и «Нафтан». Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь.

Россия и Беларусь договорились о поставках нефти

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.

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