Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Политика
Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру
Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Наибольшую аномалию синоптики прогнозируют в Сибири и на западе Республики Якутия. Здесь воздух прогреется на 16 градусов выше нормы.
Общество
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Общество
Принц Джордж впервые надел брюки ради портрета с Елизаветой II
Принц Джордж впервые надел брюки, что потребовалось для портрета с Елизаветой II.
Политика
Глава МИД Китая прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Как говорится в заявлении МИД КНР, Зариф в разговоре с Ван И резко осудил действия США и отметил, что они "приведут к тяжелым последствиям".
Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Политика
СМИ сообщили, что Трамп принял решение по Сулеймани за несколько минут
Американская газета The New York Times со ссылкой сразу на несколько источников сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани всего за несколько минут.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Футбол
ЦСКА может приобрести полузащитника загребского «Динамо»
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Спорт
Устюгов стал вторым в спринте в рамках «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Общество
Опубликована декларация доходов Зеленского
На сайте Национального агентства по противодействию коррупции опубликована декларация доходов украинского президента Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Светлану Лободу назвали «извращенкой» за «голый» клип с лошадью
Светлану Лободу раскритиковали за «голый» клип с лошадью, снятый на песню «Мира мало». Подписчики назвали артистку «извращенкой».
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".