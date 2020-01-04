Энергетика
Комсомольская правдаБелоруссия договорилась о прокачке первой партии российской нефти
Минск договорился о прокачке первой партии российской нефти, закупаемой по цене без премии. Об этом рассказали в концерне «Белнефтехим».
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новостивчера в 07:14
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Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России
Эхо Москвывчера в 09:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Политика
В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения
Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Политика
Трамп сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Сотрудник пoлиции допустил наезд на трoих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рoждения и женщину 1990 года рождения.
Автоспорт
«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»
Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Хоккей
Лицо Брагина после решения судей не удалять канадца за выброс шайбы в концовке матча
В концовке встречи при счёте 4:3 в пользу канадской сборной форвард "кленовых листьев" Эйдан Дудас выбросил шайбу за пределы площадки.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Футбол
«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" подписал воспитанника каталонской "Браселоны" Мамаду Силла.
Футбол
Балотелли забил первый мяч в Серии А в 2020 году, в 2010-м тоже он
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли забил первый мяч в игре 18-го тура Серии А с "Лацио".
Армия и оружие
«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани
Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Футбол
«Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым
По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим.
Экономика
Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год
Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Происшествия
В Италии автомобиль протаранил толпу туристов, шестеро погибли
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Вторая часть будет использовать движок Unreal Engine 4. Ранее вышла оригинальная трилогия игр «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».