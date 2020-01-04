Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБелоруссия договорилась о прокачке первой партии российской нефти

Минск договорился о прокачке первой партии российской нефти, закупаемой по цене без премии. Об этом рассказали в концерне «Белнефтехим».
Читать в источнике
Комментировать300
с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
РИА Новостивчера в 07:14

Подробнее о событии

«Белнефтехим» заявил о закупке партии нефти у России без премии к цене

РБКвчера в 08:29

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России

Эхо Москвывчера в 09:03

Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

РИА Новостивчера в 07:14

Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России

Lenta.ruвчера в 07:32

Источник: поставки нефти в Белоруссию осуществят две российские компании

ТАССвчера в 08:28

В Минске объявили об оформлении контракта на поставку нефти из России

RT на русскомвчера в 07:26

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

Коммерсантъвчера в 07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:35, Ашберн

«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии». Запасов нефти в Беларуси хватит на три недели?

КП - Беларусьвчера в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Армия и оружие

Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

REGNUM 15:49
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru 15:43
Политика

В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке, передает РИА Новости.
Газета.Ru 12:04
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru 13:39
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
Политика

Трамп сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Парламентская газета 03:20
Хоккей

Россия проиграла в финале молодежного чемпионата мира Канаде

Bethub.org 15:52
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Коммерсантъ 14:31
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Политика

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
РИА Новости 15:24
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму

Сотрудник пoлиции допустил наезд на трoих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рoждения и женщину 1990 года рождения.
Известия 15:15
Автоспорт

«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»

Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Российская газета 14:21
Хоккей

Лицо Брагина после решения судей не удалять канадца за выброс шайбы в концовке матча

В концовке встречи при счёте 4:3 в пользу канадской сборной форвард "кленовых листьев" Эйдан Дудас выбросил шайбу за пределы площадки.
Чемпионат 16:26
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" подписал воспитанника каталонской "Браселоны" Мамаду Силла.
Газета.Ru 13:52
Футбол

Балотелли забил первый мяч в Серии А в 2020 году, в 2010-м тоже он

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли забил первый мяч в игре 18-го тура Серии А с "Лацио".
Soccer.ru 10:20
Армия и оружие

«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани

Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Экономика сегодня 11:47
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Футбол

«Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым

По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим.
Sports.ru 11:36
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru 03 января в 17:47
Культура

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания 02:57
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Происшествия

В Италии автомобиль протаранил толпу туристов, шестеро погибли

Новости РуФокс 04:29
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
РИА Новости 09:49
Игры

Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

Вторая часть будет использовать движок Unreal Engine 4. Ранее вышла оригинальная трилогия игр «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
RuNews24.ru вчера в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное