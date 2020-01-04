Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новостивчера в 07:14
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Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию
Газета.Ruвчера в 07:38
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Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти по цене без премии
КП - Беларусьвчера в 08:07
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Трамп грозит Ирану военной техникой стоимостью $ 2 трлн
«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику», — написал американский лидер.
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ираке
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке, сообщил источник в турецком дипведомстве.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Гаджеты
Анонсирован смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые изображения смартфона OnePlus Concept One.
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
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Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Общество
Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Общество
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников внезапно выросшим бюстом
Ани Лорак удивила своих многочисленных поклонников внезапно выросшим бюстом.
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
Футбол
Эдегор признан игроком года в Норвегии
Гаджеты
Телевизоры Samsung 8K QLED TV 2020 года получат поддержку Nextgen TV
Компания Samsung Electronics объявила о том, что линейка телевизоров QLED 8K 2020 года получит поддержку ATSC 3.0.
Шоу-бизнес
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На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Политика
Пушков предложил США отдать Техас
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике.
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Экономика
Сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
Общество
В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды
Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.