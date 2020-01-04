с чего всё началось

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Спорт Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023 Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области при подготовке Всемирной летней универсиады 2023 года.

Политика Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Общество В России планируют скорректировать брачный возраст Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

Политика Сатановский объяснил несогласие евреев Польши с президентом РФ Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, не согласившихся с позицией президента РФ Владимира Путина.

Общество Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.

Хоккей Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ Сборная России одержала победу у команды Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира.

Экономика Белоруссия приняла стратегию повышения доверия к нацвалюте Совет министров и Национальный банк Белоруссии своим совместным постановлением утвердили стратегию повышения доверия к национальной валюте, рассчитанную до 2035 года, сообщила в субботу пресс-служба белорусского правительства.

Политика Над иранской мечетью подняли красный флаг мести Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.