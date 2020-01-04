Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новости07:14
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Спорт
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Врачи рассказали, как можно распознать желчекаменную болезнь.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января.
Общество
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Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
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С сегодняшнего дня в Астраханской области заработали медучреждения
Приказом министерства здравоохранения Астраханской области в праздничные дни области изменен график работы детских и взрослых поликлиник Астрахани и районных больниц.
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Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку популярной операционной системы Windows 7, в том числе обновление системы безопасности.
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг
Игры
В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed
На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
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После возвращения в НХЛ нападающий провел 81 встречу, в которых набрал 43 (19+24) очка. 27 декабря Кингз расторгли контракт с Ковальчуком.
Музыка
Президент Туркменистана поработал диджеем на новогодней вечеринке
На новогоднем музыкальном телешоу президент больше часа провел за пультом диджея, подыгрывая и подпевая выступавшим артистам.
Армия и оружие
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Общество
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