с чего всё началось

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА . По словам белорусского политика, президент РФ Путин принял эти условия и пообещал поспособствовать в организации процесса переговоров между сторонами.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Политика Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.

Политика «Ведомости» узнали о скором уходе из Минэкономразвития трех заместителей министра Минэкономразвития в ближайшее время могут покинуть три заместителя министра, в том числе курирующая макроэкономическое прогнозирование Полина Бадасен, чье место займет замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова, написала газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновника и сотрудника столичной мэрии.

Здоровье Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Политика Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой Россия могла освоить новые ракетные технологии с помощью информации, полученной из планов администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.