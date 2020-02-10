Энергетика
Piter.tvВ Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой так прокомментировал переговоры по нефти и газу, которые произошли накануне между РФ и республикой.
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС09 февраля в 07:09
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В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
RT на русском09 февраля в 07:21
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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Россия настояла: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым коммерческим ценам
КП - Беларусьвчера в 07:43
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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