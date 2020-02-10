с чего всё началось

В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой так прокомментировал переговоры по нефти и газу, которые произошли накануне между РФ и республикой.

В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам

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