Энергетика

Piter.tvPiter.tvВ Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой так прокомментировал переговоры по нефти и газу, которые произошли накануне между РФ и республикой.
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"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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