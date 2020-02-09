с чего всё началось

Крутой заявил: Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», передает агентство БелТА. Он добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».

Белоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам

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Армия и оружие США начали вывод войск из Ирака США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Гаджеты В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.

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