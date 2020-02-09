Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам

Крутой заявил: Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», передает агентство БелТА. Он добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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