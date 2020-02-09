Энергетика
Взгляд.руБелоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам
Крутой заявил: Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», передает агентство БелТА. Он добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС09 февраля в 07:09
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Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти
Известия09 февраля в 07:57
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
RT на русском09 февраля в 07:21
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
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Россия настояла: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым коммерческим ценам
КП - Беларусьвчера в 07:43
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
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