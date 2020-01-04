с чего всё началось

Беларусь оформляет документы о закупке у российской компании первой партии нефти по цене, не предусматривающей премии для поставщика. Об этом информирует пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Беларусь договорилась с Россией о закупке нефти без премии к цене

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Общество Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.

Политика Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Игры Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.

Шоу-бизнес Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.

Политика Лавров и глава МИД Китая обсудили ликвидацию Сулеймани Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили во время телефонных переговоров ситуацию на Ближнем Востоке.

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Политика Астролог предсказал основные события в России на 2020 год Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».

Спорт Россия заплатит WADA почти миллион долларов С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.

Политика В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.