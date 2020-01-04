Энергетика

Татар-информТатар-информБеларусь договорилась с Россией о закупке нефти без премии к цене

Беларусь оформляет документы о закупке у российской компании первой партии нефти по цене, не предусматривающей премии для поставщика. Об этом информирует пресс-служба концерна «Белнефтехим».
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
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