Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии. Как сообщает ТАСС, подписание документа состоялось сегодня в Брюсселе, МИД РБ вёл прямую трансляцию мероприятия в Instagram.

Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима

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