Политика

Российская газетаРоссийская газетаБеларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима

Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии. Как сообщает ТАСС, подписание документа состоялось сегодня в Брюсселе, МИД РБ вёл прямую трансляцию мероприятия в Instagram.
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Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Газета.Ru13:57

Белорусам упростили получение «шенгена»

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RT на русском12:01

Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима

Российская газета11:06

Белоруссия и ЕС взаимно упростили визовый режим

Московский Комсомолец10:55

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Коммерсантъ10:06

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

РБК13:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн

Теперь уже точно: сегодня подпишут соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро

КП - Беларусь07:34
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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