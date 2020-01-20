Энергетика

Мир новостейМир новостейБеларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти

При заключении новых стороны оказались в тупике. Минск не желает платить премию российским производителям в размере 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Кроме того, Беларусь заявила о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.
Коммерсантъ19 января в 17:15

Подробнее о событии

СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

Известиявчера в 05:49

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомости19 января в 21:59

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть отложены

Аргументы и Фактывчера в 02:24

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

REGNUMвчера в 01:44

«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

ТАССвчера в 00:39

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

РБКвчера в 03:57

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъ19 января в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:04, Ашберн

«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусьвчера в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Футбол

Директор «Рубина» назвал Дмитрия Тарасова отличным футболистом

Экспресс газета 00:53
Гаджеты

Garmin представила новые умные часы со шпионским режимом и кнопкой для уничтожения всей информации

Модель под названием Tactix Delta обладает большим 1,4-дюймовым экраном, как у прошлогодних Fenix 6. Часы получили «шпионский» режим Stealth Mode, в котором отключается запись и передача информации, а также специальную кнопку для уничтожения всей информации из памяти устройства.
iXBT.com вчера в 23:22
Культура

Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино

Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
iReactor вчера в 08:24
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Интерфакс вчера в 23:14
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
РБК 00:23
Происшествия

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Российская газета 00:30
Наука

Мышам удвоили запас яйцеклеток в яичнике

N+1 вчера в 05:27
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП

В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
АиФ Санкт-Петербург 00:10
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Происшествия

В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления.
RT на русском 00:23
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия

Екатеринбуржца, который пропал после корпоратива, нашли мертвым

Пропавшего екатеринбуржца искали почти месяц. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com вчера в 23:54
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Гаджеты

Huawei обновляет смартфоны до EMUI 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa вчера в 02:08
Общество

Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья.
Российская газета вчера в 22:35
Политика

Британское посольство на Украине высказалось о скандале с трезубцем

Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом, — сказано в тексте, который был опубликован британским посольством.
iReactor вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета 18 января в 21:32
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Хоккей

Финляндия стала соперником России по полуфиналу юношеской Олимпиады

Финляндия стала соперником России по полуфиналу турнира в Лозанне. Во втором полуфинале сыграют Канада и США.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Энергетика

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
REGNUM 00:21
Армия и оружие

В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники

Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».
REGNUM 19 января в 16:52
Гаджеты

Apple впервые выпустила восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max. Можно значительно сэкономить

Компания Apple выпустила восстановленные версии моделей iPhone XS и iPhone XS Max, впервые с момента их изначального дебюта в сентябре 2018 года.
iXBT.com 00:45
Происшествия

На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Lenta.ru вчера в 09:20
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел

Как стало известно из официальной страницы компании в китайской социальной сети, Xiaomi существенно снизила цену самого дорогого Redmi K20 Pro Premium, предлагаемого с процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 Гб встроенной памяти.
Astera вчера в 02:52
Футбол

РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году

На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Газета.Ru 00:28
Общество

В России предложили создать аналог GitHub

Идея принадлежит Минэкономразвития РФ. Они предложили создать свой аналог популярного сервиса для разработчиков.
ITZine.ru 00:02
Экономика

Бизнес попросил смягчить проект о повышении тюремных сроков за картели

С чем не согласен бизнес РСПП предлагает отказаться от создания нового реестра и включать участников ограничивающих конкуренцию соглашений в существующий реестр недобросовестных поставщиков, сократив срок их нахождения в этом списке.
РБК 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное