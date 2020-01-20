Энергетика
Мир новостейБеларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти
При заключении новых стороны оказались в тупике. Минск не желает платить премию российским производителям в размере 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Кроме того, Беларусь заявила о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти.
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с чего всё началось
План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.Коммерсантъвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
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Опубликованы характеристики нового самого дешёвого смартфона Nokia
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Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
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Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках
Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
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У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.