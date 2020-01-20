План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.

с чего всё началось

При заключении новых стороны оказались в тупике. Минск не желает платить премию российским производителям в размере 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Кроме того, Беларусь заявила о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти.

Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти

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