Энергетика

Мир новостейМир новостейБеларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти

При заключении новых стороны оказались в тупике. Минск не желает платить премию российским производителям в размере 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Кроме того, Беларусь заявила о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.
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СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

Известия05:49

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

РБК03:57

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

REGNUM01:44

«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

ТАСС00:39

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомостивчера в 21:59

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть отложены

Аргументы и Факты02:24
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
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Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

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ToDay News Ufa 13:26
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Принц Гарри улетел в Канаду к семье

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Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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