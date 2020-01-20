Энергетика

Мир новостейМир новостейБеларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти

При заключении новых стороны оказались в тупике. Минск не желает платить премию российским производителям в размере 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Кроме того, Беларусь заявила о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.
Коммерсантъ19 января в 17:15

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СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

Известиявчера в 05:49

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

РБКвчера в 03:57

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомости19 января в 21:59

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

REGNUMвчера в 01:44

«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

ТАССвчера в 00:39

«Ъ»: переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть отложены

Аргументы и Фактывчера в 02:24

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъ19 января в 17:15
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусьвчера в 03:24
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Происшествия

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле в Перми

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми.
Известия 19 января в 23:06
Энергетика

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
REGNUM 00:21
Политика

В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию

Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
ТагилСити.ру вчера в 02:05
Происшествия

До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Интерфакс вчера в 23:14
Музыка

Крутой не «крут» или почему Димаш не считает свои песни искусством

Версия.Инфо 18 января в 12:14
Недвижимость

Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.
РБК вчера в 09:45
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос вчера в 10:47
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия вчера в 17:27
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
РБК 00:23
Общество

Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья.
Российская газета вчера в 22:35
Здоровье

Косметолог рассказал, как расстаться с «постновогодними прыщами»

Едемский назвал это явление обывательским выражением "постновогодние прыщи" и объяснил, что так происходит из-за погрешностей в привычной диете.
Life.ru вчера в 20:19
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Происшествия

На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП

В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
АиФ Санкт-Петербург 00:10
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
News.ru 19 января в 23:31
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета вчера в 18:23
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru вчера в 05:52
Политика

Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов

Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Лениздат.Ру вчера в 06:53
Кино

Народный артист России Дмитрий Харатьян празднует юбилей

Первый канал вчера в 23:09
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр вчера в 03:23
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» — особо охраняемый район Багдада — вновь подверглась ракетному обстрелу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.
РБК вчера в 17:22
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 14:25
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
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