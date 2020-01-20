Энергетика
Мир новостейБеларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти
При заключении новых стороны оказались в тупике. Минск не желает платить премию российским производителям в размере 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Кроме того, Беларусь заявила о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти.
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с чего всё началось
План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей "Транснефти" на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.Коммерсантъ19 января в 17:15
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«Ъ»: переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть отложены
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