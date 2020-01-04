Энергетика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападБеларусь и Россия договорились о поставках нефти

РФ прорабатывает соглашение с союзным государством о транспортировке углеводородов. Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
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