с чего всё началось

РФ прорабатывает соглашение с союзным государством о транспортировке углеводородов. Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.

Беларусь и Россия договорились о поставках нефти

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