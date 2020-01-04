Энергетика
Российская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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с чего всё началось
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.РИА Новостивчера в 07:14
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Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о договоренности по поставкам нефти из России
Эхо Москвывчера в 09:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Технологии
Фотогалерея дня: зеркальная камера Nikon D780
Источник опубликовал серию изображений, дающих полное представление о внешнем виде камеры Nikon D780.
Армия и оружие
В США призвали выбирать способных противостоять России лидеров
«Американцы способны выбирать лидеров, которые чётко отличают друзей от врагов, защищают нашу страну и наших демократических союзников, противостоят диктаторам и автократам, предоставляют словесную поддержку тем, кто борется за свободу, а также противодействуют угрозам со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи», — говорится в публикации, с текстом которой ознакомился RT.
Армия и оружие
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Культура
Cirque du Soleil рассказал Екатеринбургу историю о девочке Кристал. Фоторепортаж с представления
Выездная труппа знаменитого канадского цирка представила на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» историю девочки Кристал в одноименной программе.
Армия и оружие
На корабле «Орск» Черноморского флота сломался двигатель
На большом десантном корабле (БДК) "Орск" Черноморского флота сломался двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области
Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Наука
Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов
Хоккей
Фут: «Разгром от России Канада не забыла, будем учитывать его при подготовке к финалу МЧМ»
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Кино
Долгожданный блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» вышел на экраны
Вышел в прокат блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение». Он повествует о новом нашествии инопланетян на столицу.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Космос
Япония собирается отправить астронавтов на Луну
У NASA есть несколько очень амбициозных планов по возвращению американских астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis к 2024 году, используя в качестве трамплина исследовательскую космическую станцию на орбите Луны, называемую Лунные Врата.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Общество
В Амстердаме ввели новый налог для туристов
Путешественники, выбравшие жильё с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, заплатят 10% за каждую ночь в городе.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»
Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.