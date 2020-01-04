с чего всё началось

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

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