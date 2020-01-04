Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБеларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".
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"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте
 концерна.
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