Энергетика
Sputnik ЛитваВ Литву идут два танкера с нефтью для Белоруссии
Белоруссия получит два танкера нефти, которые перегрузят в порту Литвы, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". Ожидается, что два танкера доставят по 85 тысяч тонн нефти. Суда прибудут в Клайпедский порт 3-4 и 13-15 марта.
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«Белнефтехим» раскрыл секрет происхождения нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
КП - Беларусьвчера в 12:15
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
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