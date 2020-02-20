Белоруссия получит два танкера нефти, которые перегрузят в порту Литвы, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". Ожидается, что два танкера доставят по 85 тысяч тонн нефти. Суда прибудут в Клайпедский порт 3-4 и 13-15 марта.

В Литву идут два танкера с нефтью для Белоруссии

Экономика Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.

Здоровье Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Общество Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

Политика В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России Основное предназначение конституционных преобразований - укрепление основ социального государства, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабгруппы по изменению конституции Талия Хабриева.

Происшествия Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась под столкновения силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке.

Гаджеты Sony представила недорогой смартфон Xperia L4 Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Гаджеты Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20 Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Авто Peugeot представил новый пикап Peugeot Landtrek Peugeot представил новый автомобиль – это пикап Landtrek. Французская компания презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.