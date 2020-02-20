Энергетика

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваВ Литву идут два танкера с нефтью для Белоруссии

Белоруссия получит два танкера нефти, которые перегрузят в порту Литвы, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". Ожидается, что два танкера доставят по 85 тысяч тонн нефти. Суда прибудут в Клайпедский порт 3-4 и 13-15 марта.
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