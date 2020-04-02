Энергетика

ANNA-NewsANNA-NewsБеларусь купит у России нефть по цене 4 доллара за баррель

Республика Беларусь планирует приобрести в апреле 2 миллиона тонн нефти из России по цене четыре доллара за баррель. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Румас. "Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - заявил он.
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Будет ли у Беларуси нефть по 4 доллара за баррель? Спросили у эксперта

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