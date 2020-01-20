Энергетика

iReactoriReactorБелоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Минск закупил у Осло примерно 80 тысяч тонн сырья. При этом годовой объем для Белоруссии составляет около 15 миллионов тонн. В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
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Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфаксвчера в 14:01

Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русском07:20

Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Национальная служба новостей06:55

СМИ сообщили о закупке Белоруссией 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Известия02:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

Московский Комсомолецвчера в 23:37

Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт

РИА Новости07:15
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:00, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь07:45
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

Как заявлял ранее Антон Дроздов, средний размер пенсии в России к 2022 году увеличился на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18290 рублей.
Газета.Ru 01:50
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Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен указом президента России Владимира Путина министром науки и высшего образования в новом составе правительства РФ.
Life.ru 12:52
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Политика

Мишустин перечислил главные задачи нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит первое заседание правительства. Ранее был объявлен состав нового правительства.
Коммерсантъ 12:46
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Чернышенко назначен вице-премьером РФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Чернышенко вице-премьером РФ.
ФАН 12:12
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 19 января в 12:53
Политика

Владимир Путин собирается в Липецкую область

Сообщается, что президент планирует посетить усманские социальные объекты города, а также провести совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.
REGNUM 07:40
Футбол

Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Sport24.ru 12:30
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Здоровье

В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
RT на русском 08:09
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM 04:31
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Политика

Силуанов может сохранить место в правительстве

По данным ряда СМИ, Антон Силуанов может остаться в новом правительстве министром финансов.
Инвест-Форсайт 09:48
Технологии

Microsoft начала изменять Windows 10

В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
Piter.tv 09:33
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине

В Кремле назвали лаконичной, конструктивной и с элементами примирительного настроя встречу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:18
Политика

Чайка покинул пост генпрокурора РФ

Юрий Чайка покинул пост генерального прокурора РФ в связи с переходом на другую работу.
Слово и Дело вчера в 05:35
Политика

Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
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Елена Воробей перенесла операцию

Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
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Политика

Сербия ожидает получения газа из «Турецкого потока» до конца года

Сербский лидер Александр Вучич выразил надежду на то, что страна получит первый газ из «Турецкого потока» до конца года.
RT на русском 11:50
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Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa 19 января в 23:17
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В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Шоу-бизнес

Бузова стала самой популярной российской звездой в Instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в социальной сети Instagram в российском сегменте.
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Как работают Яндекс.Новости?
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