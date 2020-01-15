Энергетика
ДождьБеларусь направила запрос Казахстану на поставку нефти
Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.
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Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.РИА Новости01:00
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
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