с чего всё началось

Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Путин отправил в отставку правительство Медведева Президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Транспорт Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.

Политика Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Технологии АНБ обнаружило уязвимость в ОС Windows Напомним, ранее АНБ выявило схожую уязвимость Windows, наличие которой позволяло хакерам осуществлять кибератаки на компьютеры пользователей в течение пяти лет.

Происшествия В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.

Космос Астрономы обнаружили похожую на Землю планету Ученые предполагают, что одна сторона планеты всегда обращена к своей звезде, то есть на этой стороне всегда день, а другая сторона постоянно находится в ночи.