Энергетика

ДождьДождьБеларусь направила запрос Казахстану на поставку нефти

Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.
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Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
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