с чего всё началось

Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.

Общество Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.

Политика Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.

Происшествия Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи» Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".

Здоровье Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья.

Политика Помпео прокомментировал смену правительства РФ Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.

Наука Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.

Общество Раритетную золотую монету 1936 года продали в Лондоне за $1,3 млн Редкая монета английского Королевского монетного двора (Royal Mint) номиналом 1 фунт стерлингов 1936 года выпуска с профилем британского короля Эдуарда VIII, правившего с 20 января по 11 декабря 1936 года, продана в Лондоне за рекордную сумму - 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн).

Происшествия Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Политика Мишустин и Медведев встретились с членами Кабмина В пятницу, 17 января, состоялась встреча нового премьера РФ Михаила Мишустина и его предшественника Дмитрия Медведева с членам ушедшего в отставку правительства России.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.