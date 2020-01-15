Энергетика
ДождьБеларусь направила запрос Казахстану на поставку нефти
Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.
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Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.РИА Новости15 января в 01:00
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Казахстан намерен обсудить с Минском поставки нефти в Белоруссию до 20 января
Эхо Москвы15 января в 03:00
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