Milknews.ruБеларусь рассчитывает получить доступ на молочный рынок Алжира до конца 2021 годаРазрешение на поставку в Алжир белорусской молочной продукции будет получено до конца текущего года.Milknews.ru«Ковидная ситуация затормаживает процесс, надеюсь, до конца года будет разрешение», - заявил он.Milknews.ruАлжир - второй крупнейший регион мира по импорту сухого молока.The DairyNewsРаботу с Алжиром Беларусь начала еще четыре года назад, но долгое время дело не продвигалось.Milknews.ruThe DairyNewsThe DairyNewsRetail & LoyaltyПодробнее о событииАлексей Богданов: в ближайшие дни Беларусь получит разрешение поставлять сухое молоко в АлжирThe DairyNews09:04Беларусь рассчитывает получить доступ на молочный рынок Алжира до конца 2021 годаMilknews.ru10:04Показать все источникиОценить11Поделиться