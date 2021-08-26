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Беларусь рассчитывает получить доступ на молочный рынок Алжира до конца 2021 года

Разрешение на поставку в Алжир белорусской молочной продукции будет получено до конца текущего года.
Milknews.ru
«Ковидная ситуация затормаживает процесс, надеюсь, до конца года будет разрешение», - заявил он.
Milknews.ru
Алжир - второй крупнейший регион мира по импорту сухого молока.
The DairyNews
Работу с Алжиром Беларусь начала еще четыре года назад, но долгое время дело не продвигалось.
Milknews.ru

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Алексей Богданов: в ближайшие дни Беларусь получит разрешение поставлять сухое молоко в Алжир
The DairyNews09:04
Беларусь рассчитывает получить доступ на молочный рынок Алжира до конца 2021 года
Milknews.ru10:04
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