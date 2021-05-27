Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии, по факту участия в деятельности «террористической организации «Азов», запрещённой» в ЛНР.
В американском информагентстве Daily Best отметили, что аэропорт Минска получил письмо о наличии взрывного устройства в авиалайнере Ryanair уже после того, как диспетчеры рассказали пилотам о минировании.
Российская сторона отказалась выдавать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по маршруту, пролегающему не через воздушное пространство Белоруссии.