Диспетчеры Минска сообщили о минировании самолета Ryanair до получения письма от ХАМАС

В американском информагентстве Daily Best отметили, что аэропорт Минска получил письмо о наличии взрывного устройства в авиалайнере Ryanair уже после того, как диспетчеры рассказали пилотам о минировании.