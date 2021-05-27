Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

«Белавиа» отменила рейсы по 12 направлениям

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая по 30 октября вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран, сообщила пресс-служба компании.В источнике

Подробнее о событии

Очереди из клиентов выстроились у офисов «Белавиа» из-за отмены рейсов

Телеканал 360°09:13

Белорусы устремились в авиакассы в попытке сдать билеты

Lenta.ru06:40

Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград

ФАН04:12

«Белавиа» до 30 октября отменила рейсы в Калининград

Новый Калининград.Ru04:13

«Белавиа» отменила рейсы по 12 направлениям

РИА Новости04:19

«Белавиа» отменила рейсы в Калининград

Клопс04:06

«Белавиа» отменяет рейсы в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе

ТАСС03:55

«Белавиа» вынужденно отменила рейсы в восемь стран

КП - Беларусь05:04
Интересное

В ЛНР возбудили дело против Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии, по факту участия в деятельности «террористической организации «Азов», запрещённой» в ЛНР.
RT на русском08:13

Sony выпустит Uncharted на ПК

Sony намерена выпустить игру Uncharted 4 для компьютеров. Это стало известно из появившейся на сайте компании презентации для инвесторов.
Lenta.ru08:39

Диспетчеры Минска сообщили о минировании самолета Ryanair до получения письма от ХАМАС

В американском информагентстве Daily Best отметили, что аэропорт Минска получил письмо о наличии взрывного устройства в авиалайнере Ryanair уже после того, как диспетчеры рассказали пилотам о минировании.
Discover2407:29

Россия не разрешила рейсу Austrian Airlines прибыть в обход Белоруссии

Российская сторона отказалась выдавать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по маршруту, пролегающему не через воздушное пространство Белоруссии.
Коммерсантъ09:08