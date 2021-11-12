"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", — сказано в релизе компании.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.
Глава группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению купивших поддельные сертификаты россиян из таких баз или создавать сервисы, где люди могут проверить свои данные на предмет утечки.
Международная группа учёных из университетов Аделаиды и Копенгагена выяснила, что в вымирании шерстистых мамонтов в течение позднего плейстоцена больше виноваты люди, а не глобальное изменение климата.