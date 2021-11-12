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«Белавиа» прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию

Авиакомпания «Белавиа» не будет перевозить в Белоруссию из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена, говорится
 на сайте компании.
Ведомости
"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", — сказано в релизе компании.
РИА Новости
Пассажирам, попадающим под запрет, пообещали вернуть полную стоимость билета.
Дождь
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8 ноября пограничники Белоруссии зафиксировали приближение к границе с Польшей масштабной группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.
News.ru

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