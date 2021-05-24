Индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека – врач из индийского штата Уттар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов сразу трех видов плесени – желтой, черной и белой.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и администрация города выражают глубокие соболезнования семье редактора газеты "Южно-Сахалинск сегодня" Ларисы Кравченко в связи с ее уходом из жизни, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.
Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею будет рассмотрен на заседании Рижской думы по инициативе оппозиционной в самоуправлении партии "Русский союз Латвии" (РСЛ).
Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину России проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.