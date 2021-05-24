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«Белавиа» приостановила рейсы в Литву и обратно

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что из-за решения Вильнюса временно приостанавливает рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня.В источнике

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«Белавиа» на месяц приостановила полеты в Вильнюс

Интерфаксвчера в 12:39

«Белавиа» приостанавливает рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня

ТАССвчера в 13:11

«Белавиа» приостановила рейсы в Литву и обратно

РИА Новостивчера в 12:53

«Белавиа» приостановит рейсы в Литву

РБКвчера в 13:19

«Белавиа» сообщила о приостановке рейсов в Литву до 26 июня

RT на русскомвчера в 12:38

«Белавиа» отменила полеты в Литву

Российская газетавчера в 12:37

Белорусская компания «Белавиа» на месяц приостанавливает полеты в Литву

Эхо Москвывчера в 12:30

«Белавиа» на месяц приостанавливает рейсы в Литву и обратно

КП - Беларусьвчера в 12:37
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РИА Новостивчера в 15:58

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РБКвчера в 10:47

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ТАССвчера в 10:57