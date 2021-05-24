Инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы

Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею будет рассмотрен на заседании Рижской думы по инициативе оппозиционной в самоуправлении партии "Русский союз Латвии" (РСЛ).