Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри

ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
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Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК06:58

Подробнее о событии

Поставщик картофеля для McDonald’s в России временно приостановил работу из-за COVID-19

Народные новости09:28

Поставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу

Ведомости09:06

McDonalds может остаться без картошки фри

ФедералПресс08:50

Российскую картошку для «Макдоналдса» могут «отвезти хрюшкам». Единственный завод по производству картофеля фри встал

Фонтанка.Ру08:36

«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри

Коммерсантъ08:34

Поставщик картофеля фри для McDonald’s в России временно приостановил работу завода

ТАСС08:32

Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

РБК06:58
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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Общество

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Политика

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Армия и оружие

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Газета.Ru 07:53
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Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
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Происшествия

В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

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ТАСС 06:23
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Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Общество

На Украине продлевают карантин из-за коронавируса

«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
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Общество

В ВОЗ заявили о только ранней стадии пандемии коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что мир все еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.
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Кино

Sony Pictures снимет фильм по манге «Ванпанчмен»

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ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

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Космос

В Китае определились с местом посадки лунной миссии «Чанъэ-5»

Пекин, 19 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Планируемым местом посадки автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» выбран район возле пика Рюмкера в лунном море Океан Бурь.
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Экономика

Силуанов похвалил Татарстан за освоение федеральных субсидий

Регионы России плохо осваивают федеральные субсидии, однако Татарстан наряду с Дагестаном, Нижегородской областью и Чечней является отличником в данном вопросе.
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Uznayvse.ru 07:47
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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
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Происшествия

Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали

Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
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Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
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Политика

Песков назвал сообщения о ссоре Путина с саудовским принцем чушью

РИА Новости 09:11
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
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«Необходимо полностью поменять подход»: Зеленский признался, что коронавирус изменил его взгляд на медреформу

Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая.
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Общество

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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Экономика

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку под 6,4%

Ставка по программе субсидирования ипотеки в банке составляет 6,4%. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.
РБК 04:02
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Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне.
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Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel

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